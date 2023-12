Ontwikkelaar Supermassive Games staat inmiddels wel bekend om hun The Dark Pictures Anthology reeks, waarin een groep personages het overleeft of niet, afhankelijk van jouw keuzes. Ontwikkelaar DON’T NOD is inmiddels ook een tijdje bezig met hun eigen versie van dat concept onder de naam Banisher: Ghosts of New Eden. De game werd onlangs uitgesteld, maar er is nu wel wat meer nieuws verschenen.

In deze video staan keuzes centraal wat uiteraard een kernaspect van de game is. Hierin wordt de impact van jouw keuzes duidelijk getoond en jij moet bepalen welke personages of geesten verbannen worden. Wat heeft dit voor gevolgen voor de rest van het verhaal? In de onderstaande video leer je daar meer over.