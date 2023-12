Rockstar Games liet recent al weten dat ze begin december de eerste trailer van Grand Theft Auto VI zouden gaan laten zien. Nu het december is, heeft de ontwikkelaar een update gegeven. We mogen de trailer op dinsdag 5 december om 15:00 uur verwachten.

Eerdere geruchten wezen op Miami/Vice City als locatie en als we de teaser afbeelding via X zien, dan is dat best aannemelijk. Palmbomen, een wat paarse gloed, het doet gelijk denken aan GTA Vice City. Dinsdag weten we meer!