Voor Fortnite zit hoofdstuk 5, seizoen 1 er aan te komen en die brengt twee nieuwe personages met zich mee. Hierbij gaat het om Peter Griffin van Family Guy en Solid Snake van de Metal Gear Solid-franchise.

Verder was er op 2 december een live evenement van Eminem om de nieuwe ritmische modus in de verf te zetten, die op 7 december zal verschijnen. Officieel is het nog niet helemaal bevestigd, maar er is inmiddels ook een trailer gelekt die het eerste personage in ieder gevel bevestigd.