Starfield lanceerde begin september en kreeg over het algemeen zeer goede cijfers, al is de ontvangst onder gamers toch wat wisselvalliger. Desalniettemin is de game een succes, wat wel blijkt uit de laatste cijfers.

Tijdens de Comic Con in Brazilië sprak Phil Spencer over de titel en hij kon kwijt dat de game inmiddels 12 miljoen spelers kent op zowel pc als de Xbox. Ook valt de titel nog steeds in de top 10 van meest gespeelde titels van Microsoft studio’s.

Eind oktober werd bekend dat de titel de 11 miljoen spelers was gepasseerd, dus Starfield heeft in een maand tijd nog een miljoen extra spelers mogen verwelkomen.