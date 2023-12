Een trailer is normaal gesproken niks bijzonders, maar als het over Grand Theft Auto gaat is het een hele happening. Het is immers meer dan 10 jaar geleden dat Grand Theft Auto V uitkwam en dus is het de hoogste tijd voor een opvolger. Die is al lange tijd in ontwikkeling bij Rockstar Games en morgen zien we de eerste beelden.

Rockstar Games heeft via persbericht aangegeven dat je de trailer morgenmiddag via de onderstaande geplande première kunt kijken. De metadata op YouTube levert direct een klein extra detail op, namelijk dat de onthullingstrailer 91 seconden lang zal zijn.

Met nog wat logo’s voor- en achteraf, zal de trailer iets minder dan anderhalve minuut aan daadwerkelijke beelden laten zien. De trailer is vanaf 15:00 uur te bezichtigen.