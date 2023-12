Preview | Prince of Persia: The Lost Crown – Fans van de Prince of Persia-reeks kregen in september 2020 goed nieuws te horen. Toen maakte Ubisoft namelijk bekend dat er eindelijk weer een nieuwe titel in de maak was, alhoewel… ‘nieuw’, het betrof de remake van The Sands of Time. Het spel zou oorspronkelijk op 21 januari 2021 worden uitgebracht, waardoor de wachttijd relatief kort was. Bijna drie jaar later is de remake echter nog steeds niet beschikbaar en de release lijkt ook nog ver weg. Prince of Persia-liefhebbers hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten, want volgende maand komt er een andere titel in deze franchise uit: Prince of Persia: The Lost Crown. Wij kregen de kans om een vroege versie van het spel te spelen om te kijken of deze game de fans zal weten te bekoren.

Meer uitgebreid

In september van dit jaar publiceerden we al een preview van The Lost Crown, die zeer positief was. De versie die we nu te zien kregen, was veel uitgebreider dan degene die we speelden op gamescom. In feite was dit gewoon de complete game in de huidige staat van ontwikkeling, aangezien we het spel vanaf het begin konden spelen en bijna vier uur later de stekker eruit getrokken werd. De ‘demo’ eindigde dus niet op een bepaald punt, wat ons een goede indruk gaf van wat de titel uiteindelijk te bieden zal hebben. Het verhaal zelf is vrij eenvoudig: je hebt de controle over Sargon, die de opdracht krijgt om Prince Ghassan te redden. Het verhaal is dus niet bijzonder diepgaand, maar Prince of Persia staat niet bekend om zijn ingewikkelde plots.

Een grote, kleine game

Prince of Persia: The Lost Crown is geen triple-A game met de meest realistische 3D graphics in combinatie met vernieuwende en/of experimentele gameplay. De Franse ontwikkelaar/uitgever heeft namelijk besloten om een double-A titel te maken, geïnspireerd door de eerste twee delen uit de serie en The Sands of Time. Dit resulteert in een 2D – met enkele 3D invloeden – Metroidvania-titel, waarin platformen en vechten centraal staan. Alles wordt vormgegeven door middel van tekenfilmachtige graphics. Ubisoft heeft gekozen voor de meest geschikte studio om deze game te ontwikkelen, namelijk Ubisoft Montpellier. Dit team was eerder verantwoordelijk voor twee ijzersterke platformers die van dezelfde stijl gebruikmaakten: Rayman Legends en Rayman Origins.

Ubisoft Montpellier heeft met de eerder genoemde titels al aangetoond dat zij heer en meester zijn in het 2D-platformgenre en dat wordt met Prince of Persia: The Lost Crown nogmaals benadrukt. De levels zijn zorgvuldig uitgewerkt, met weinig onnodige onderbrekingen in de actie en voldoende uitdaging. Hierdoor krijgt de game een haast ritmisch karakter. Naarmate je vordert, worden je vaardigheden steeds meer op de proef gesteld, dus het ziet er naar uit dat je constant zal worden uitgedaagd. Over het knokken valt eveneens niets negatiefs te zeggen. Het hoofdpersonage beschikt over veel vechtbewegingen, wat fraai ogende gevechten oplevert. Je krijgt steeds wat meer mogelijkheden om je vijanden een kopje kleiner te maken, dus ook hier lijkt variatie hoog in het vaandel te staan.

Tijdens onze speelsessie van nog geen vier uur zijn we al een handvol eindbazen tegengekomen. Deze zien er indrukwekkend uit en vereisen elk een geheel andere aanpak om te verslaan. Zo moet je je bij de ene vooral richten op aanvallen, terwijl bij de volgende baas eerst je defensieve vaardigheden op de proef worden gesteld, voordat je überhaupt dichtbij het monster kan komen. Naast het springen en vechten zijn er ook upgrades en verzamelobjecten te vinden, dus er is genoeg te doen. De ontwikkelaar weet in de eerste paar uur in ieder geval de speler constant op het puntje van zijn stoel te houden, omdat er nooit momenten zijn die repetitief aanvoelen. Variatie lijkt het sleutelwoord te zijn in de nieuwe Prince of Persia.

Voorlopige conclusie

Ubisoft staat bekend om zijn grote triple-A-titels, maar Prince of Persia: The Lost Crown valt niet in deze categorie. Toch heeft de game het potentieel om zich te meten met de ‘grote’ titels. De game ziet er goed uit en op auditief gebied lijkt er ook niets te klagen, maar het is vooral de gameplay die er uitspringt. Het vechten en platformen kennen een heerlijke flow, waardoor je bijna een ritmisch spel speelt. Op basis van wat we tot nu toe hebben ervaren, lijkt er ook voortdurend iets nieuws te worden geïntroduceerd, waardoor de game fris blijft aanvoelen. Het lijkt erop dat Ubisoft met Prince of Persia: The Lost Crown niet alleen het jaar uitstekend begint, maar ook de lat voor 2024 meteen hoog legt op het gebied van leveldesign en kwaliteit van gameplay.