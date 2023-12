Afgelopen nacht heeft Rockstar Games de eerste trailer van Grand Theft Auto VI online gezet nadat die iets daarvoor lekte. Dat veel mensen uitkeken naar de trailer zal geen verrassing zijn en bijgevolg heeft de video ook nog een YouTube-record gebroken.

Op moment van schrijven staat het aantal views op ruim 70 miljoen. Het aantal likes is 7.6 miljoen, wat enorme aantallen zijn gezien de video nog geen 24 uur online staat. Met deze statistieken is de trailer het record van meest bekeken non-muziek video in 24 uur rijker.

Het record stond hiervoor op naam van Mr Beast, die met zijn recordvideo 46 miljoen views wist te trekken in de eerste 24 uur. Daar gaat de GTA 6 trailer dus ruimschoots overheen. Als we muziekvideo’s erbij pakken, dan staat het record op naam van BTS, die met een clip 108 miljoen views wist te trekken in 24 uur.

Of dat aantal nog bereikt gaat worden voor middernacht is afwachten. Dit betekent dat de trailer van GTA 6 nog zeker 38 miljoen views moet trekken, met nog minder dan 8 uur te gaan. Niet dat het verder een wedstrijd is, maar als je het in perspectief plaatst dan is het bizar wat de eerste trailer van de game weet te bereiken.

Leuk detail: de eerste trailer van Grand Theft Auto V staat op 96 miljoen views en dat over een tijdspanne van 12 jaar. Destijds was YouTube een kleiner platform dan het nu is, maar het geeft natuurlijk wel aan hoe erg GTA VI momenteel leeft.