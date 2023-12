Op dit moment zal het niemand meer verbazen, maar Atlus heeft ook deze week een nieuwe trailer online gezet van Persona 3 Reload waarin wederom een personage aan ons wordt voorgesteld. Vorige keer zagen we Ken Amada en deze week is het de beurt aan niemand minder dan Shinjiro Aragaki.

Shinjiro is één van de eerste leden van S.E.E.S. die, door gebeurtenissen in het verleden, eerder terughoudend is ten opzichte van andere mensen. Hij is vaak niet op school aanwezig, maar hij steunt S.E.E.S nog steeds actief.

Bekijk zijn trailer hieronder. Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari 2024.