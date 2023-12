Baldur’s Gate 3 is sinds begin augustus verkrijgbaar op de pc en een maand later kwam de game ook naar de PlayStation 5. Een Xbox Series X|S versie schittert nog altijd in afwezigheid, vanwege bepaalde eisen die Microsoft stelt aan games die op het Xbox platform uitkomen.

Daarover hebben Larian Studios en Phil Spencer ten tijde van de gamescom met elkaar gesproken, wat de deur open heeft gezet voor een vlottere ontwikkeling. De ontwikkelaar mag bijvoorbeeld de split-screen functie schrappen in de Xbox Series S versie, wat het gemakkelijker maakt de game naar de Xbox te brengen.

De ontwikkelaar heeft telkens beloofd dat de game in 2023 zou verschijnen en nu weten we ook wanneer. Tijdens The Game Awards heeft Larian Studios bekendgemaakt dat de game vanaf nu verkrijgbaar is op de Xbox Series X|S.