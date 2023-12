Suicide Squad: Kill the Justice League werd negen maanden uitgesteld, nadat er veel negatieve feedback werd gegeven op een video en informatie die naar buiten was gekomen. Een van de punten waar gamers niet blij mee waren is dat de game altijd online moet zijn om te kunnen spelen. Dit zal bij release nog steeds het geval zijn.

Via de officiële Discord van Suicide Squad: Kill the Justice League is naar buiten gekomen dat er een offline modus onderweg is naar de game, alleen zal deze pas na de release beschikbaar worden gesteld. Hoe lang dit nog op zich zal laten wachten wist Rocksteady niet te zeggen. De planning is in ieder geval om de offline modus in 2024 toe te voegen.