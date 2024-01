De games van 2024 | Marvel’s Wolverine – Marvel blijft als een ware sneltrein door het filmlandschap razen. De films en tv-reeksen volgen elkaar aan een duizelingwekkend tempo op, in die mate zelfs dat de studio steeds meer verweten wordt kwantiteit boven kwaliteit te zetten in hun prioriteitsplan. Wat videogames betreft, verovert de superheldengigant trager grond. Zoals het een goede diesel betaamt, begint Marvel echter ook daar steeds sneller terrein te winnen. Insomniac Games bewees met drie oerdegelijke Spider-Man games reeds prima in staat te zijn om ijzersterk genrewerk af te leveren. Met Wolverine wagen ze zich dan ook aan een nieuwe uitdaging, één die ons alvast doet watertanden.

Marvel’s Wolverine – Wolverine (echte naam: James Howlett; ook wel Logan genoemd) is een heel ander soort held dan Spider-Man. Een onverwoestbare brok spieren met vlijmscherpe klauwen, een bijzonder kort lontje en een erg duister verleden… Het zal niemand verbazen dat deze iconische figuur zich uitermate goed leent voor een keiharde actiegame. Je hoeft ons woord er overigens niet voor te nemen; in 2009 bewees X-Men Origins: Wolverine – een filmgame die voor de verandering eens met hoofd en schouders boven zijn inspiratiebron uitstak – reeds dat je rond Logan een prima brawler kan opbouwen. Insomniac belooft het eveneens erg volwassen aan te pakken, al weten we nog niet precies hoe ze dat gaan doen.

Tot dusver houden ze bij de ontwikkelaar de lippen immers stijf op elkaar over de precieze inhoud van de game. De minimalistische reveal trailer zegt wat dat betreft tegelijk alles en niets. Verwacht een meer volwassen toon dan het doorgaans luchtigere sfeertje uit Spider-Man. Verwacht niet dat Insomniac al te zeer in zijn kaarten laat kijken – niet voor ze daar klaar voor zijn. Veel meer dan wat rond de pot draaien kunnen we hier dus niet. Al doet het feit dat Marvel’s Wolverine zich in hetzelfde universum als de recente Spider-Man games zal afspelen ons wel hopen dat Marvel ook in hun videogames een soort overkoepelende wereld gaat proberen te creëren. Als die bal eenmaal aan het rollen gegaan is, weet je nooit waar hij uitkomt.

Voorlopige verwachting: We zijn vaag begonnen en we eindigen ook vaag, al overheerst bij ons ondanks de minieme hoeveelheid informatie toch het enthousiasme. Insomniac Games heeft in het verleden reeds meermaals zijn strepen verdiend, en getoond heel diverse sferen én types gameplay aan te kunnen. Als één studio het in zich heeft om een ijzersterke Wolverine titel neer te zetten, dan is het wel de groep creatievelingen achter Ratchet & Clank, Resistance en Spider-Man. Op ons verlanglijstje staat alvast een hypergewelddadige actiegame, waarin het bloed binnen het eerste uur aan alle muren kleeft en Logan tot het absolute uiterste gedwongen wordt, op zowel fysiek als emotioneel vlak. De toekomst zal uitwijzen of die inschatting correct is.