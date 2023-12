De games van 2024 | Suicide Squad: Kill the Justice League – Normaal gezien vliegt de tijd ongenadig voorwaarts, zonder ook maar een seconde om te kijken of medelijden te tonen aan de arme stervelingen die onverbiddelijk ouder worden. Heel af en toe blijft de tijd echter even stilstaan. Als we de klok een jaar terugdraaien, zal je immers merken dat er wat Suicide Squad: Kill the Justice League betreft nog niet zo heel veel veranderd is. Een jaar geleden dook de titel al eens op in onze ‘games van 2023’ rubriek. De game werd de afgelopen twaalf maanden echter een paar keer vooruit geschopt en belandt zo netjes in ons lijstje met ‘games van 2024’. Als alles goed gaat, zou de game nu volgend jaar eindelijk écht het levenslicht moeten zien.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Het mag voor ons dan wel lijken alsof de tijd een jaartje heeft stilgestaan, voor ontwikkelaar Rocksteady voelde dat ongetwijfeld heel anders aan. De studio kwam in woelige watertjes terecht wanneer de eerste gameplay beelden van hun nieuwste project erg koeltjes onthaald werden. Vooral de nadruk op het liveservicemodel van Suicide Squad: Kill the Justice League én het feit dat de vier helden een beetje onderling inwisselbaar aanvoelden, zorgden ervoor dat het enthousiasme bij veel potentiële fans tot diep onder het vriespunt daalde. Rocksteady mag dan wel beweren dat het uitstel hier niets mee te maken heeft; de frisse wind die door de nieuwe beelden waait, lijkt het tegendeel te bewijzen.

Het zelfmoordsquad uit de titel komt immers als herboren voor de dag. De bouwstenen van de game zijn weliswaar hetzelfde gebleven, maar de nieuwe footage legt meer de nadruk op de verschillen tussen de antihelden én het ongetwijfeld boeiende verhaal dat spelers richting aftiteling moet stuwen. Je hoort het al aan de titel: in deze game is de Justice League – voor de leken: het superheldenteam waar onder andere Superman, Batman en Wonder Woman deel van uitmaken – op het verkeerde pad geraakt. Tijd voor Deadshot, Harley Quinn, King Shark en Captain Boomerang om de voormalige helden letterlijk en figuurlijk een kopje kleiner te maken. Dat dit niet zonder slag of stoot gebeurt, mag duidelijk zijn.

Voorlopige verwachting: Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet kriebelt om met Suicide Squad aan de slag te gaan. De titulaire groep antihelden telt een rijke geschiedenis in de comics, het uitgangspunt van het verhaal bezit bijzonder veel potentieel en Rocksteady heeft als ontwikkelaar na hun ijzersterke Batman-games – Arkham City is wat mij betreft nog altijd de beste superheldengame ooit gemaakt – het absolute voordeel van de twijfel verdiend. Als Suicide Squad op gameplayvlak vier even vlotte als diverse figuren weet te presenteren, zal dat controversiële live service aspect ongetwijfeld met de mantel der liefde bedekt worden. Ik ben alvast klaar om met mijn boomerang in de aanslag ten strijde te trekken.