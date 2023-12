Sony en het (tijdelijk) exclusief houden van de Final Fantasy franchise: het zijn geen onbekenden van elkaar. Neem, bijvoorbeeld, Final Fantasy XVI of Final Fantasy VII Rebirth (dat volgend jaar verschijnt): beide games komen eerst uit op de PS5 en dan later pas naar de pc en (wie weet ooit ook) naar Xbox. Zowel XVI als VII Rebirth kregen onlangs een nieuwe trailer tijdens The Game Awards en in beide trailers wordt ook nog eens bevestigd dat deze tijdelijk exclusief zijn.

Aan het einde van elke trailer kunnen we dan ook in kleine lettertjes zien hoe lang deze titels minstens PS5-exclusief zullen zijn. Final Fantasy XVI blijft sowieso nog tot 31 december 2023 op de PS5 en Final Fantasy VII Rebirth zal Sony’s console niet verlaten voor 29 mei 2024. Dit zijn uiteraard slechts richtlijnen: dit wil allerminst zeggen dat we plots één dag na het verstrijken van die data onze Xbox of pc zullen kunnen aanzetten om Final Fantasy te spelen.

Bekijk de trailers nog eens hieronder.