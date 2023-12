Rockstar Games bracht vorige week de eerste trailer van Grand Theft Auto VI uit, die bol staat van verwijzingen naar allerlei situaties die echt hebben plaatsgevonden. Ook werd er een man getoond vol met gezichtstatoeages, ook wel de Florida Joker genoemd. Die man heeft nu gereageerd en komt met een claim.

In een nieuwe video op X zegt deze kerel dat hij overduidelijk overeenkomsten ziet tussen hem en het personage in de trailer. Daarom wil hij een bedrag van 2 miljoen dollar van Rockstar Games hebben ter compensatie.

Rockstar Games heeft vaker gedoe gehad met het gebruik van mensen voor personages en het bekendste voorbeeld is Lindsey Lohan in GTA V. Die spande een rechtszaak aan, maar het werd door de rechter verworpen. In dit geval kan Rockstar het gemakkelijk op een parodie gooien en er dus zonder kosten vanaf komen.

Buiten dat heeft Rockstar een leger juristen en advocaten in dienst, die weten wat wel en niet kan. Met andere woorden: de kans is nagenoeg nihil dat de Florida Joker geld gaat zien. Desalniettemin is het vermakelijk.

https://twitter.com/SKizzleAXE/status/1733326175148429399