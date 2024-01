De games van 2024 | Princess Peach: Showtime! – Het is voor veel gamers de allereerste prinses die ze ooit redden: Princess Peach. De prinses van het Paddenstoelenrijk is al jarenlang een vast personage in verschillende Super Mario-games en spin-offs. Hoewel Peach normaal gesproken gered moest worden door Mario en zijn metgezellen, waren de rollen omgedraaid in Super Princess Peach (Nintendo DS). In dat spel was Peach voor het eerst – en tot nu toe voor het laatst – de hoofdrolspeelster. Bijna achttien jaar later is het eindelijk weer zo ver: Peach krijgt een plekje in de schijnwerpers in Princess Peach: Showtime!.

Princess Peach: Showtime! – In dit nieuwe avontuur gaan Peach en haar vrienden naar het Sprankeltheater om een voorstelling bij te wonen. Het gaat echter al snel mis wanneer de unieke antagonist Grape en haar onderdanen, die als groep ook wel de Zure Tros genoemd worden, op het toneel verschijnen en proberen de show te stelen. Het vermakelijke toneelstuk verandert al snel in een chaotische voorstelling, en wie anders dan Princess Peach en de beschermer van het theater Stella kunnen voorkomen dat alles in de soep loopt?

De game is een 2.5D platformer waarin je als Peach verschillende scènes moet spelen. Zo zul je onder andere een koninkrijk moeten redden van een stel belagers en een museumdiefstal moeten oplossen. Om dit te doen maakt Peach gebruik van de kracht van Stella. Stella maakt het mogelijk voor Peach om op Sailor Moon-stijl te transformeren in diverse persona’s en zo gebruik te maken van een legio aan vaardigheden. Tot nu toe heeft Nintendo Zwaardvechter Peach, Detective Peach en Kung Fu Peach onthuld, maar er zullen ongetwijfeld nog meer transformaties beschikbaar zijn in Princess Peach: Showtime!.

Voorlopige verwachting: Nintendo bevindt zich in een ware gouden tijd als het aankomt op het Super Mario Bros. I.P. De meest recente Mario releases, Super Mario RPG en Super Mario Bros. Wonder, wisten al immens veel lof te verzamelen, en de verwachting is dat dit niet anders zal zijn voor Princess Peach: Showtime!. Het is hoog tijd dat de prinses weer eens de hoofdrol pakt. Van wat we tot nu toe hebben gezien, belooft het spel gevarieerde en boeiende gameplay, zoals we dat eigenlijk wel gewend zijn van Nintendo. Princess Peach: Showtime! zal naar alle waarschijnlijkheid een must-have zijn voor fans van platformers.