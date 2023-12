Het nieuwe seizoen van Destiny 2 is net bezig en daardoor valt er genoeg nieuws te doen in de game. Om er nog een schepje bovenop te doen is The Dawning teruggekeerd, een seizoensgebonden in-game evenement.

Dit evenement duurt tot en met 2 januari en komt met verschillende activiteiten. Zo kunnen spelers een Event Card ophalen die met verschillende uitdagingen komt. Als je deze kaart van een upgrade voorziet, kun je nieuwe beloningen vrijspelen.

Onder deze beloningen vallen een Exotic Ghost, Legendary emote, een nieuw transmat effect en een Ghost projectie. Geinig is dat spelers door vijanden te verslaan ook ingrediënten verzamelen waarmee ze koekjes kunnen bakken. Deze koekjes kunnen weggeven worden, maar ook beloningen opleveren.

Verder zijn er nieuwe Dawning armor ornamenten te verkrijgen bij Eververse. Tot slot is de Fireteam Finder functie toegevoegd in beta variant, waarmee spelers andere spelers kunnen vinden voor activiteiten zoals Raids en Dungeons.