Het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 3 is sinds 6 december bezig en bracht nieuwe maps, een nieuwe Battle Pass en andere content. Uiteraard staan de kerstdagen snel voor de deur en dat is een uitstekend moment om nieuwe spelers te proberen winnen. Dit doet Activision op de bekende manier door een gratis trial aan te bieden.

Via een uitgebreid blog bericht en een Tweet deelde Activision dat de gratis trial vanaf vandaag tot en met 18 december beschikbaar zal zijn. Spelers kunnen aan de slag met een redelijke hoeveelheid content. De details daarvan hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

De gratis trial gaat vandaag om 19:00 uur van start en eindigt dus op maandag 18 december om 19:00 uur.