Vlak voor de release van Marvel’s Spider-Man 2 werd bekendgemaakt dat Insomniac Games de game zou voorzien van een New Game+ modus. Daar werkt de ontwikkelaar nog steeds aan, maar deze modus zal niet meer dit jaar verschijnen.

Via X heeft Insomniac Games laten weten dat ze de New Game+ modus hebben uitgesteld naar begin 2024. De optie laat dus wat langer op zich wachten en wanneer het precies zal worden toegevoegd is niet bekendgemaakt.

De update die New Game+ aan de game zal toevoegen komt met meer features, waaronder de mogelijkheid om de tijd van de dag aan te passen en missies opnieuw te spelen. Zodra de release dichterbij komt, deelt Insomniac Games een overzicht van nieuwe features.