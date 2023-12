Wat is Tekken zonder ieders favoriete ninja, Yoshimitsu? Juist, helemaal niets. Het personage is al jaar en dag een ware ‘fan favourite’ en mag dan ook niet ontbreken in Tekken 8, de nieuwste telg in de fighting franchise die eind januari in de winkelrekken zal belanden.

De ninja schittert weer als vanouds met razendsnelle zwaardbewegingen in de kersverse gameplay trailer, die je zoals gewoonlijk hieronder kan bekijken. Een aanrader voor zowel nieuwkomers als oudgedienden van de reeks. Ga jij Tekken 8 halen?