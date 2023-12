The Last of Us: Part II komt op 19 januari in geremasterde vorm uit, een uitgave die naast de technische upgrade ook heel wat nieuwe content zal bevatten. Het zal dan ook niemand verbazen dat de titel best wel wat van je SSD vraagt, ook al is het minder dan wat het origineel destijds van je PS4 vroeg.

De oorspronkelijke versie van de game nam een dikke 78GB in beslag; de geremasterde versie vraagt 76,164GB. Een beetje minder dus. Wie niet kan wachten om op de releasedatum met de titel aan de slag te gaan, kan al vanaf middernacht op 12 januari de game pre-loaden. Ben jij van plan om The Last of Us: Part II (opnieuw) aan te schaffen?