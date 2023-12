Eigenaren van een Xbox Series X of S hebben er wat langer op moeten wachten, maar tijdens The Game Awards kon Larian Studios onthullen dat de game eindelijk op de consoles van Microsoft verkrijgbaar is. De Belgische studio had namelijk wat extra tijd nodig om de game klaar te maken voor dit platform, met name door de verminderde kracht van de Series S.

Hoog tijd voor de heren van Digital Foundry om de game op technisch gebied goed te bekijken. Qua performance komt de Xbox Series X overeen met de PlayStation 5 – die eveneens opnieuw bekeken wordt door de verbeterde performance omwille van patches. De latere actes hebben nog wat problemen met de framerate en de Series S heeft zoals verwacht een lagere resolutie, maar verder krijgt deze versie de goedkeuring van Digital Foundry.