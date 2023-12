Het is zo goed als zeker dat Prince of Persia: The Lost Crown op 18 januari in de winkels zal liggen. De game heeft namelijk de gouden status bereikt, zo heeft Ubisoft aangekondigd. Met deze status is de kans op verder uitstel om bijvoorbeeld puntjes op de i te zetten nagenoeg nihil. De game is immers afgerond.

De kans is natuurlijk wel groot dat Prince of Persia: The Lost Crown op release nog een day one patch krijgt, aangezien dit tegenwoordig zo goed als standaard is geworden. Het nieuwste avontuur van de bekende prins zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbos Series X|S, Nintendo Switch en pc.