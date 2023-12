Marvel’s Spider-Man 2 is een groot succes, dat wisten we een aantal dagen na de release al te melden. En het succes is ook nodig, want de kosten die Sony PlayStation en Insomniac Games voor het ontwikkelen van de game hebben gemaakt zijn niet mals.

Uit de gelekte documenten (via Reddit) blijkt dat het totale budget van de game maar liefst 315 miljoen dollar was. Een gigantisch bedrag, al ligt het wel in lijn met veel triple-A producties vandaag de dag. De verwachting voorafgaand aan de release was dat de game 10.5 miljoen keer zou verkopen.

Als dat lukt, dan is de ‘return on investment’ 35% en de winst 75 miljoen dollar. Gezien de game ruimschoots de 5 miljoen exemplaren voorbij ging in een paar dagen, lijkt dat een realistische schatting. Uit dezelfde informatie blijkt ook dat Marvel’s Spider-Man 3 in ontwikkeling is, die in 2028 moet uitkomen.

Deze game zou 14.5 miljoen keer moeten verkopen volgens de verwachting en dat levert een ROI van 75% op en een winst van 170 miljoen dollar. Het budget voor ontwikkeling zou 385 miljoen dollar zijn. Tot slot is het budget van Marvel’s Wolverine 305 miljoen dollar en de verwachting is 10 miljoen verkopen.

Of de informatie allemaal accuraat is weten we niet, Sony noch Insomniac Games zal dit bevestigen. Althans, dat is de verwachting.