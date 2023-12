Call of Duty: Modern Warfare 3 is pas net uit en de geruchten over het deel van 2025 gaan alweer rond: ook een Black Ops-game. Eerder wisten we al te melden dat de game voor 2024 waarschijnlijk Black Ops Gulf War is, wat suggereert dat we twee Black Ops-games achter elkaar krijgen. Dit blijkt uit een nieuw bericht van Insider Gaming, die meer informatie deelt op basis van een aantal bronnen.

De game die in ontwikkeling is voor 2025, is een directe opvolger van Call of Duty: Black Ops 2 die zich in de nabije toekomst afspeelt. Die game speelde zich af in 2025 en de nieuwe game zal rond 2030 plaatsvinden. Spelers zouden een aantal bekende personages terugzien en kennismaken met een nieuwe vijand na de dood van Menendez.

Verschillende maps uit Black Ops 2 zullen naar deze nieuwe game komen, maar waar het plan in eerste instantie was om alle maps over te zetten is dat nu veranderd. De game zal zowel wat oudere maps als ook volledig nieuwe maps bevatten. Deze aanpassing volgt volgens één bron van Insider Gaming op de forse kritiek dat Modern Warfare 3 veredelde DLC was.

De game zou verder een flinke aanpassing zien in het movement systeem en het klassieke ‘pick 10’ systeem keert terug. Ook bevat de game de Gunfight modus en een Zombie modus gebaseerd op rondes. Of Black Ops Gulf War via het ‘Carry Forward’ concept in deze game geïntegreerd gaat worden is nog niet bekend.

Eén van de bronnen geeft aan dat de game van 2025 een volledig nieuwe game is. Omdat die zich in de toekomst afspeelt, is het aannemelijk dat Carry Forward hier niet op van toepassing is.