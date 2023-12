Op 29 februari 2024 verschijnt Final Fantasy VII Rebirth en dat is natuurlijk de voortzetting van het verhaal dat begon met Final Fantasy VII Remake. Met nog iets meer dan twee maanden te gaan, sprak director Naoki Hamaguchi met Game Informer over de lengte van de game.

Hamaguchi stelt dat de game tegen de 100 uur aan gameplay zal bieden. Dit komt doordat de main quest al substantieel is, maar de zijmissies en randzaken vormen samen nog bijna het dubbele daarvan. Als we het over het verhaal ofwel de main quest hebben, dan mag je rekenen op 40 uur aan gameplay.

Dit aantal is gebaseerd op de spelers die zich puur op deze content richten. Als alle andere zaken grondig worden meegepakt, komt er nog eens 60 uur bij de totale speelduur bij, wat samen 100 uur maakt. Niet gek, toch?