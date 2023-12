We mogen in februari met de losgeslagen Suicide Squad Metropolis onveilig gaan maken en zoals de subtitel van de game al verklapt, moet de Justice League het straks gaan ontgelden. De game lanceert op 2 februari voor current-gen consoles en pc, maar de drie fans van de Epic Games Store zullen iets langer moeten wachten.

Ontwikkelaar Rocksteady heeft namelijk via hun officiële Discord-kanaal laten weten dat Suicide Squad: Kill the Justice League ruim een maand later – op 5 maart – in de Epic Games Store zal verschijnen. De Britse studio heeft geen reden gegeven voor dit “uitstel”, ze geven wel aan dat pre-orders terugbetaald zullen worden en dat kopers een bevestiging vanuit Epic hierover mogen verwachten.

“The release for Suicide Squad: Kill the Justice League on the Epic Games Store is now March 5, 2024,” the developer wrote. “If you pre-ordered the game on this storefront, Epic will be cancelling your pre-order and refunding customers directly. A confirmation email of this cancellation will be sent directly from the Epic Games Store Support Team.”