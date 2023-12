Doordat Insomniac Games is gehackt en de informatie online is gezet, hebben we een beeld gekregen van waar de ontwikkelaar aan werkt. Zo hebben ze plannen voor de komende tien jaar en hieronder vallen erg veel games in samenwerking met Marvel.

Ook werd de komst van Marvel’s Spider-Man 3 bevestigd, al is dat niet echt een verrassing vanwege het enorme succes van de voorgaande delen. Nieuw is dat uit de informatie blijkt dat Insomniac Games ook extra plannen voor Marvel’s Spider-Man 2 heeft.

Op ResetEra wordt gemeld dat de ontwikkelaar van plan is om drie uitbreidingen uit te brengen voor Marvel’s Spider-Man 2 in 2024. De eerste uitbreiding heet Beetle Infestation en die moet ergens tussen begin januari en eind maart 2024 verschijnen.

De tweede uitbreiding, Extreme Carnage, staat gepland voor het daaropvolgende kwartaal. De laatste uitbreiding, Spider-Verse Anomaly, zou dan in het najaar van 2024 uitkomen. De eerste twee uitbreidingen zouden open wereld missies moeten bieden en elk een eindbaas.

De Spider-Verse Anomaly zou een ‘Sony Pictures Crossover’ zijn en content brengen op basis van de Spider-Verse films. Het gaat hier dan om betaalde content, ook zou Insomniac Games meerdere keren gratis updates willen uitbrengen. Tot slot zou er dan eind 2024 een Game of the Year Edition moeten uitkomen.

Geen van deze details is bevestigd, dus neem het voor nu met een korrel zout. Mocht het kloppen, dan zal het niet lang duren vooraleer de aankondiging komt, gezien de eerste uitbreiding volgend kwartaal al moet verschijnen.