Bandai Namco is de laatste tijd druk bezig om Tekken 8 te promoten en doet dat regelmatig in de vorm van trailers, waarin er één personage centraal staat. Daarnaast kwamen we recent meer te weten over het verhaal van Tekken 8 en hoe het conflict steeds groter wordt. Een gevolg van dat conflict is dat Shaheen een dierbare vriend van hem wreekt en hij doet dit met harde klappen.

In deze nieuwe trailer staat Shaheen centraal. Zijn vriend is vermoord door de G Corporation die geleid wordt door Kazuya Mishima. Hij is uit op niets anders dan wraak en leert iedereen die hem in de weg staat een lesje. De speelstijl van Shaheen focust zich op aanvallen van erg dichtbij en hij straft tegenstanders die hun aanvallen missen met harde counters af.

Geniet hieronder van de actie die Shaheen ten tonele brengt.