Dat het niet helemaal lekker zit tussen Jin Kazama en zijn vader Kazuya Mishima in het Tekken universum, is inmiddels wel duidelijk. Dit conflict staat centraal in Tekken 8 en wordt op het wereldtoneel uitgevoerd. In onze preview konden we al aan de slag met de eerste hoofdstukken van het verhaal en dit smaakte zeker naar meer. Er is nu ook een story trailer verschenen waarin we meer van dat verhaal te zien krijgen.

Hierin zien we Jin Kazama zich nogmaals opmaken voor de strijd, waarbij hij deelneemt aan het wereldwijde toernooi dat door zijn vader georganiseerd wordt. De winnaars krijgen voordelen en de verliezers krijgen niets anders dan ellende en nadelen. Er volgt in ieder geval een harde clash tussen Jin Kazama en de G Corporation, dat geleid wordt door zijn vader. Hoe dat conflict eruitziet, zie je in volle glorie hieronder.