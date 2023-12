Preview | Tekken 8 – Volgend jaar is het dan eindelijk zover: na jaren te moeten wachten zullen we ein-de-lijk met Tekken 8 aan de slag kunnen gaan. We kregen in de voorbije weken al heel wat beelden van dit langverwachte vervolg te zien, waardoor de hypetrein inmiddels al op een hoge snelheid rondrijdt. Enkele maanden geleden testten wij al de algemene gameplay uit in onze eerste preview, maar laatst woonden wij ook een evenement bij waar we werden voorgesteld aan de verschillende modi die Tekken 8 te bieden heeft. Wij doken in al dat leuks en we kunnen je nu al vertellen dat Tekken 8 een game wordt waar liefhebbers van het genre zeker naar mogen uitkijken!

Daddy issues op een globale schaal

De eerste modus waar wij mee aan de slag gingen, was de story mode. De Kazama vs. Mishima soap, die inmiddels al jaren aan de gang is, gaat verder en het belooft weer een spektakel van jewelste te worden. De gebeurtenissen van Tekken 8 spelen zich ongeveer zes maanden na het einde van Tekken 7 af en wij konden de eerste vier hoofdstukken alvast uitproberen. Het verhaal verspilt alleszins geen tijd: al in het eerste hoofdstuk wordt de over-the-top-schakelaar op maximum gezet en we worden direct getrakteerd op een episch gevecht tussen – hoe kan het ook anders – Jin Kazama en zijn liefste papa Kazuya Mishima. Jin is ditmaal de protagonist van dienst en we volgen dan ook de gebeurtenissen vanuit zijn ogen.

Na een hels gevecht, waarbij beide heren beroep moeten doen op hun duivelse krachten, bekroont Kazuya zichzelf tot de winnaar en spreekt hij de omstaanders toe: hij gaat een nieuwe wereld creëren waarvan hij de leider zal worden. Elk land mag deelnemen aan een globaal vechttoernooi, waarbij de winnaars voordelen zullen krijgen in de nieuwe wereld, terwijl de verliezers benadeeld zullen worden. Jin stort ineen en valt in een depressie, waardoor hij zijn strijdlust verliest… toch is hij de enige die de dystopische wereld van zijn vader kan beëindigen, dus hij neemt deel aan het toernooi om zo dichter bij Kazuya te geraken. Elk hoofdstuk bestaat uit cutscènes die naadloos overgaan in gevechten, waarbij je telkens de gehavende handschoenen van Jin aantrekt. Het is mogelijk dat je in latere hoofdstukken met andere personages zal spelen, maar onze preview besloeg niet de volledige game.

We kregen uiteraard slechts een klein deeltje van het verhaal te zien, maar we waren eigenlijk al best onder de indruk en het smaakte naar meer. Het is vooral indrukwekkend om te zien hoe de franchise sinds het vorige deel een grafische sprong vooruit heeft gemaakt. Tekken 8 maakt gebruik van Unreal Engine 5 en je merkt het verschil! Zowel cutscènes als gameplay zien er enorm strak, kleurrijk en gedetailleerd uit. Ook de overgang tussen beide verloopt naadloos: het is alsof je het ene moment naar een Hollywood-film aan het kijken bent en het andere moment ben je plots deel van de actie. Ook de omgevingen spelen ditmaal een belangrijke rol: je kan nu immers je tegenstander in het decor gooien voor extra schade, dramatische effecten inclusief.

Word de allerbeste in Arcade Quest

Tekken 8 heeft, naast de verhaalmissies, nog een andere grote (en gloednieuwe) singleplayer modus: Arcade Quest. In deze meta-modus wordt de vierde muur wat afgebroken en beleef je de avonturen van jouw eigen avatar die naar verschillende arcades gaat om daar Tekken 8 te gaan spelen. Je kan je avatar zelf vorm geven én uitrusten met cosmetische items. Jouw speler begint als een echte ‘newbie’, maar leert al snel enkele lokale kids kennen die hem/haar de kneepjes van het vak aanleren. Verrassend genoeg kent deze modus ook een verhaal: je moet je namelijk opwerken door verschillende arcades heen om zo de beste Tekken-speler te worden die er ooit was. Je concurrentie is echter hard, want er zitten een paar die-hard spelers tussen die jou het leven zuur zullen maken.

Het verhaal is echter een beetje geforceerd: iedereen in de arcade wil je vriend zijn – één van de meest onrealistische dingen ooit – en de ‘slechterik’ (jouw grootste concurrent) is een kartonnen karikatuur. Los daarvan lijkt de modus ons echter wel leuk en ook heel handig voor beginnelingen. Je start namelijk onderaan de ladder en je wordt goed begeleid door de matches heen (die steeds moeilijker worden). Je kan ook deelnemen aan toernooien en als je die wint, kan je naar de volgende arcade gaan. Wij speelden tijdens onze sessie de eerste arcade uit en we hebben ons goed vermaakt! Door matches te winnen, krijg je bovendien munten die je kan spenderen in de in-game winkel om zo meer cosmetische items voor je avatar én in-game vechters te kopen. Tekken 8 wordt dus toegankelijk voor iedereen!

Geesten van het verleden

Een andere functie die wij konden uittesten, waren de zogenaamde ‘Super Ghost Battles’. Naargelang je meer en meer matches speelt, zal het systeem data van jouw speelstijl bijhouden. Met de hulp van AI kan er een ‘ghost’ speler worden aangemaakt, die dan zal vechten zoals jij. Zo kan je eigenlijk trainen door letterlijk te vechten tegen jezelf. Tegelijk zal je ook kunnen vechten tegen andere spelers’ geesten: ideaal dus als je beter wilt worden dan die ene vriend die je altijd een poepje laat ruiken of als je eens (voor de fun) wilt weten hoe het voelt om ingemaakt te worden door een echte pro speler. Wij konden deze functie slechts voor een korte tijd testen en, bijgevolg, was er nog niet genoeg data om een accuraat beeld van onze speelstijl te maken. Het klinkt echter wel als een heel leuke functie die velen onder ons zullen kunnen gebruiken om hun skills te verbeteren.

Voorlopige verwachting

Hoe meer we van Tekken 8 te zien krijgen, hoe enthousiaster we worden over de aankomende release. Dat de gameplay wel snor zit, dat wisten we al, maar ook de verschillende modi wisten indruk te maken. We konden uiteraard slechts voor enkele uurtjes aan de slag gaan met alles, maar wij sloten met een positief gevoel de preview af. Het verhaal lijkt heerlijk over-the-top te gaan worden en er is duidelijk veel werk gestoken in het creëren van een visueel spektakel. Ook de Arcade Mode lijkt verslavend leuk (al is de verhaallijn daar wat magertjes), zowel voor veteranen als beginners die voor de eerste keer hun teen in het Tekken-zwembad dopen. De vele customization opties die je hierbij kan vrijspelen, duwen de verslavingsfactor nog verder de lucht in. Tekken 8 heeft best wel wat concurrentie in het genre, maar het lijkt erop dat deze nieuwste iteratie in de langlopende franchise zijn (gespierde) mannetje zal staan. Tekken 8 verschijnt op 26 januari 2024.