Final Fantasy VII Rebirth verschijnt binnen enkele maanden en wij kunnen alvast niet wachten om weer met Cloud en co. op stap te gaan! Dit is uiteraard het vervolg op de Final Fantasy VII Remake, maar die game maakte inmiddels al duidelijk dat we hier niet met een één-op-één kopie te maken hebben van het origineel. We geven uiteraard geen spoilers weg, maar er zijn enkele duidelijke verschillen en ook Rebirth zal dit stramien volgen.

In een gesprek met Game Informer laat regisseur Naoki Hamaguchi weten dat Rebirth verschillende plaatsen (steden) zal hebben die totaal niet in het origineel voorkwamen. Eén van die plaatsen is ‘Crow’s Nest’.

“In Rebirth, we’ve added these types of cities like the Crow’s Nest – totally new cities that did not exist in the original to go deeper and create this whole worldview of Rebirth. We reach this area after completing a quest, and then this place unlocks. The residents already know Cloud and the party are a part of Avalanche.”

Vermoedelijk zal Crow’s Nest een optioneel gebied zijn, dat je eigenlijk zal kunnen skippen. Final Fantasy VII Rebirth krijgt namelijk heel wat zijmissies om je bezig te houden.

“But for example, hearing the stories of the anti-Shinra people living in Under Junon, you could then feel like, ‘What about this Crow’s Nest area that I’m hearing about? Maybe I want to go over there and explore and go into a side adventure on my own to save people.’ We want the player to be able to make these different adventures and go on their own journeys according to their interests.”

Merk op hoe hij spreekt over ‘cities’, in het meervoud dus. We zullen op 29 februari 2024 kunnen ontdekken welke andere nieuwe plaatsen Final Fantasy VII Rebirth ons te bieden heeft!