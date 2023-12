Nog niet zo lang geleden kregen we in een trailer meer te zien van Dragon’s Dogma 2, maar nu zijn er in een recente stream meer dan 15 minuten aan nieuwe gameplay beelden getoond. Je zal wel wat kennis van de Japanse taal nodig hebben om te verstaan wat er gezegd wordt, maar de beelden spreken wel voor zich.

Je zal in een open wereld niet alleen steden, maar ook bossen en rivieren kunnen doorkruisen. Hierbij neem je het op tegen normale vijanden, maar zoals je in de beelden kan zien ook tegen grotere monsters. Dragon’s Dogma 2 verschijnt op 22 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder de nieuwe beelden.