Als je de Persona-franchise een beetje kent, dan weet je dat het ‘sociale leven’-aspect heel belangrijk is voor deze games. Je stapt in de schoenen van een student die, tijdens de dag, heel wat ‘student-dingen’ kan doen. Klinkt logisch, toch? Een nieuwe trailer zet dit aspect van de game dan ook even in de verf.

Als je niet bezig bent met het afslachten van Shadows, houdt onze protagonist zich met allerlei andere zaken bezig. Een drankje of hapje meepikken met vrienden, samen gaan sporten, een uitstapje maken naar het strand… en ga zo maar verder! Dit alles om de banden met je teamleden te versterken en zo zelf ook sterker te worden.

Bekijk de trailer hieronder, Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari.