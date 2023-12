Volgend jaar verschijnt Tekken 8 dan eindelijk en aangezien de releasedatum nu wel heel dichtbij komt, is het logisch dat Bandai Namco volop inzet op het promoten van hun game. We kregen de laatste tijd dan ook veel info over Tekken 8 (waaronder info over de verschillende edities) en dat is nu niet anders. We hebben een nieuwe trailer gekregen die één van de vechters in de schijnwerpers zet: Kuma.

Kuma heeft zijn naam niet gestolen: ‘kuma’ is namelijk het Japanse woord voor ‘beer’ en dat is dan ook exact wat hij is. Je kan zijn moves aanschouwen in de onderstaande video. Tekken 8 verschijnt op 26 januari, lees meer over de game in onze preview.