Het waren twaalf lange jaren voor de fans van Dragon’s Dogma, maar het vervolg verschijnt gelukkig op 22 maart dit jaar. Ook de director baalde ervan dat het zo lang heeft geduurd en bood zijn excuses daarvoor aan. Met nog iets meer dan twee maanden wachten willen we natuurlijk meer zien van Dragon’s Dogma 2 en die wens komt nu uit.

In de IGN First van deze maand staat Dragon’s Dogma 2 centraal en daar zijn maar liefst 18 minuten aan gameplay uitgekomen. Bij IGN hebben ze de game zo’n 10 uur kunnen spelen en er valt daar genoeg van te zien en over te vertellen. De gameplay die je hieronder ziet laat de diverse klassen zien – genaamd Vacations in de game – en we zien meer dan genoeg gevechten en locaties voorbijkomen.