GTA: The Trilogy – Definitive Edition probeerde enkele jaren geleden te profiteren van de nostalgieplaag die de wereld al jaren in zijn greep houdt. Een belabberde technische prestatie zorgde echter vooral voor de nodige klaagzangen. Het is immers niet zo prettig genieten van het verleden als dat verleden niet meer zo vlot wegspeelt als vroeger.

Het zou kunnen dat eigenaars van de pc-versie van GTA: The Trilogy – Definitive Edition (wat is me dat toch een mondvol) binnenkort een verbeterde versie van het spel gaan krijgen. Recente activiteit op de SteamDB-pagina van de game lijken immers te wijzen op een patch die in de stijgijzers staat.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn het de fixes en verbeteringen die recent al in de mobiele port zijn doorgevoerd, wat dus een aardige verbetering zou betekenen.