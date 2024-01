De games van 2024 | Stellar Blade – De Koreaanse ontwikkelaar Shift Up heeft eerder twee mobiele games gemaakt en sinds 2019 wordt er gewerkt aan een game voor consoles. In dat jaar werd Project Eve aangekondigd voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Twee jaar later, in september 2021, werd aangekondigd dat de titel vanaf dan als Stellar Blade door het leven zou gaan. Ook werd toen bekendgemaakt dat de titel exclusief zou zijn voor de PlayStation 5 en in 2023 zou uitkomen. Inmiddels zitten we in 2024 en is de titel nog niet verschenen, maar Sony beloofde al dat de game dit jaar uitkomt. Tijd om er dus even op vooruit te blikken.

Stellar Blade – Deze game speelt zich in de toekomst af, waarbij de mensheid op Aarde te maken heeft gekregen met buitenaardse wezens die de planeet naar de vernieling hebben geholpen. Een groep mensen is echter ontsnapt en jij maakt hier deel van uit. Jij bent Eve en je reist vanuit de kolonie die door mensen na de vernieling van de aarde in het heelal is gesticht, terug naar de groene planeet. Dat is broodnodig, want de mensheid staat op uitsterven en jij bent de laatste kans om er nog wat van te maken. Het doel is eenvoudig: op Aarde dien je de planeet te ontdoen van al het gespuis, wat ruimte biedt voor de mensheid om zich hier opnieuw te vestigen en het voortbestaan te verzekeren.

Dit alles zul je beleven in een actie-avonturen game, waarin de actie overduidelijk de boventoon voert. Het gaat er met hack & slash gameplay rap aan toe, waar ook wat vuurwapen combat aan is toegevoegd. Je neemt het tegen allerlei wezens op terwijl je onderzoekt wat het verleden precies is, want er hangt nogal een mysterie omheen. Volgens de ontwikkelaar is niks wat het lijkt, wat dus een boeiend avontuur moet voorschotelen. Ook belooft men dat je keuzes voor je kiezen krijgt die impact op het verdere verloop zullen hebben, waardoor elke ervaring in potentie uniek zou kunnen zijn. Mix dat alles met een Aziatische stijl van actiegames en er ontstaat een boeiend project.

Voorlopige verwachting: Stellar Blade is al een behoorlijk lange tijd in ontwikkeling, maar met Sony Interactive Entertainment als uitgever, moet het wel goed komen. Sony ondersteunt het project onder andere op financieel vlak en gezien de titel exclusief is voor de PlayStation 5, zou dit zo’n titel moeten zijn die dankzij de hulp van Sony op technisch gebied alles uit de console trekt. Afgezien daarvan zien de beelden van Stellar Blade er indrukwekkend uit en het is één van de weinig echt exclusieve games voor de PlayStation 5 dit jaar. Veel aandacht heeft Stellar Blade nog niet genoten, maar het kan zomaar eens een erg leuke verrassing worden.