Microsoft heeft natuurlijk allerlei exclusieve games voor de Xbox, maar het ziet er naar uit dat een gedeelte van deze games zijn weg zal vinden naar andere platformen. Eerder deze week las je al over de komst van Hi-Fi Rush naar de Nintendo Switch, al is dat niet bevestigd. Daarnaast stelt een ander gerucht dat Microsoft veel meer oudere exclusives naar andere platformen wil brengen.

Als follow-up kunnen we nu melden dat Sea of Thieves hier mogelijk ook onder valt. De game, gemaakt door Rare, is al jaren beschikbaar op de Xbox en pc, maar niet op andere platformen. Volgens Jeff Grubb zal Sea of Thieves naar zowel de Nintendo Switch als de PlayStation komen, al is niet duidelijk of het de huidige Switch of diens opvolger betreft.

Tegelijkertijd deelt bekend journalist Stephen Totilo een soortgelijk bericht. Hij stelt begrepen te hebben dat Sea of Thieves naar de PlayStation komt, maar hij maakt geen melding van de Nintendo Switch. Hoe dan ook, de geruchten duiken aan alle kanten op en waar rook is, is meestal vuur.