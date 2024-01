Aangezien Suicide Squad: Kill the Justice League een ander – lees: kleurrijker en hyperactiever – stijltje lijkt te hanteren, zou je haast vergeten dat het spel zich in hetzelfde universum afspeelt als de Batman Arkham franchise. Het zou dan ook niet onlogisch zijn dat eventuele DLC een duidelijke link legt met Rocksteady’s eerdere succesverhaal.

Volgens insider Miller Ross, die de closed alpha gespeeld heeft, is dit daadwerkelijk de bedoeling. Suicide Squad zou met seizoenen werken en het derde seizoen brengt volgens Ross gamers terug naar Gotham City, waar de Arkham cameo’s van het scherm zullen druipen. Het vierde seizoen zou dan weer Deathstroke introduceren. Klinkt veelbelovend.

I stress: Season 3. That’ll take us through Halloween and Black Friday. Big sales window. Lots of Arkham nostalgia. Cameos. You literally go to Gotham. It’ll be a big moment for the game, post-launch. Then they follow that up with Deathstroke in season 4. It’s a strong pitch https://t.co/RlRvVW1AXw

— Miller Ross (@mmmmmmmmiller) January 9, 2024