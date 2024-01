Gamers die ook fan van DC zijn hebben er wat langer op moeten wachten dan gepland, maar begin volgende maand ligt Suicide Squad: Kill the Justice League toch echt in de winkels. Ben je van plan de pc-versie aan te schaffen, dan kan je nu al checken of jouw hardware het spel aankan.

De minimale hardware eisen voor Suicide Squad: Kill the Justice League zijn een Intel Core i5-8400K of AMD Ryzen 5 1600 in combinatie met een Nvidia GeForce GTX 1070 of AMD Radeon RX Vega 56. Je kan de game dan spelen in 1080p en 30fps met ‘minimum quality’ grafische settings.

De aanbevolen eisen vragen om een Intel Core i7-10700K of Ryzen 7 5800X3D. Als grafische kaart moet je minimaal een Nvidia GeForce RTX 2080 of AMD Radeon RX 6800 XT hebben. Het spel draait dan op een 1440p resolutie met 60fps op grafische settings ‘medium quality’.

Ook is er nog een set-up voor ultra, wat weer net een stapje omhoog is qua vereiste hardware. Hieronder alles nog even op een overzichtelijke afbeelding.