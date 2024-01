Hier zijn we weer: Persona 3 Reload heeft nog maar eens een nieuwe trailer gekregen. Binnen enkele weken komt de game uit, dus de hype bereikt zo stilaan zijn hoogtepunt. Deze trailer toont wederom een ander aspect van de game en ditmaal trekken we de stad in om allerlei locaties te ontdekken.

In Persona 3 Reload zal je vaak vrije tijd hebben, die je kan spenderen op verschillende manieren. Misschien wil je wel gaan shoppen in het lokale winkelcentrum, de longen uit je lijf zingen in de karaoke-bar, wat videogames spelen in de arcadehal…? Ontdek de verschillende mogelijkheden in de trailer onderaan dit bericht.

Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari. Laatst kregen we ook al de intro te zien, die check je hier.