Bethesda pakte enkele maanden geleden uit met het langverwachte Starfield en na de release wordt er uiteraard nog steeds vlijtig gewerkt aan updates en verbeteringen. Deze maand krijgen we zelfs dé grootste update sinds de launch van de game: we mogen meer dan 100 verbeteringen verwachten in verschillende categorieën.

Deze grote update zal eerst live gaan als beta op Steam (dit op 17 januari) om dan op 31 januari voor alle spelers beschikbaar te komen. Bethesda gaf een korte samenvatting van wat we mogen verwachten op X.

[…] on January 17, we’ll be putting our biggest @StarfieldGame update yet into Steam Beta with over 100 fixes and improvements, with a planned release date for all players two weeks later. Here’s some of what you can expect:

This update contains a multitude of fixes to Quests. Eye of the Storm issues such as being unable to dock with the Legacy or data transfer not starting, and Temples not showing up in Into the Unknown, will no longer prevent Constellation from exploring the cosmos.

Additionally, this update brings stability improvements and numerous graphic improvements ranging from additional widescreen support to improved textures, lighting, and shadows. […]

Other fixes and improvements include sun disk geometry, planet ring shadows, bulldozed objects reappearing when returning to an Outpost, ship hatches marked inaccessible, and another fix for asteroids following ships. The full update notes will be posted next week when the Steam Beta is released!