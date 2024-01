Final Fantasy VII Rebirth verschijnt eind volgende maand en dus is het de hoogste tijd voor nieuwe beelden. Square Enix heeft daarom vandaag een nieuwe trailer uitgebracht die met een minuut kort is, maar gelukkig wel spectaculair genoeg te noemen valt om zeker even te kijken.

De focus ligt grotendeels op Sephiroth en wat hij allemaal veroorzaakt, daar waar verschillende bekende figuren even kort hun gezicht laten zien. Afijn, bekijk het zelf even hieronder en laat horen wat je ervan vindt.