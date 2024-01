Ben je op zoek naar een nieuwe avatar voor je PlayStation profiel? Dan zijn er nu nieuwe gratis exemplaren om binnen te halen, gebaseerd op de game Rise of the Ronin die later dit jaar uitkomt voor de PlayStation 5.

Om de in totaal 6 gratis avatars te bemachtigen, moet je naar de officiële pagina van Rise of the Ronin gaan op PlayStation.com. Als je naar onder scrolt, kom je op een gegeven moment bij het kopje ‘Facties van de Bakumatsu-periode’. Daar kan je drie facties aanklikken die ieder twee avatars opleveren.

Dit zijn unieke codes, dus je moet zelf even naar de desbetreffende pagina gaan om de codes te ontgrendelen, die je nadien in de PlayStation Store kunt inlossen om de avatars te bemachtigen.