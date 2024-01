S.T.A.L.K.E.R. 2 is al een behoorlijk lange tijd in ontwikkeling en is vanwege allerlei redenen, waaronder de oorlog in Oekraïne, meerdere malen uitgesteld. Vorig jaar werd aangegeven dat de game dit jaar zou verschijnen en wel ergens aan het begin van het jaar.

Dit gaat de titel niet langer redden, maar wel hebben we nu een specifieke releasedatum. GSC Game World heeft met een nieuwe trailer bekendgemaakt dat de game is uitgesteld en dat we de titel op 5 september 2024 mogen verwachten. Vanaf dag één zit de game bij Xbox Game Pass.

“While there is absolutely no way to make another delay sound less dim, we decided to be clear about our reasons to postpone the game for the sake of yet another wave of polishing.

Throughout the frankly challenging development process, time was of the team’s main essence. Seeing the scope of polishing and understanding the limits of the players’ patience, GSC was absolutely dedicated to releasing the game in Q1 2024. That, however, doesn’t change the fact that at the beginning of this year, certain technical imperfections still hold S.T.A.L.K.E.R. 2 below the expected standards for the final experience the fans are waiting for.

This extended journey to the release will be supported with much more content from the game to be shared later this year.”