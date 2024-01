We wachten al een aantal jaren op de opvolger van Hellbade: Senua’s Sacrifice. Ontwikkelaar Ninja Theory werkt nog steeds aan de game en tijdens de vorige, grote Xbox Games Showcase kon men aangeven dat de langverwachte titel in 2024 echt gaat lanceren. Een precieze datum werd ons nog onthouden, maar daar lijkt nu verandering te zijn gekomen.

Bronnen van Exputer zeggen namelijk dat Senua’s Saga: Hellblade II op 21 mei gaat lanceren, wat mogelijk een tikkeltje vroeger is dan menig gamer had verwacht. Het moet een van de grote titels van dit jaar worden, dus het is belangrijk dat Microsoft een goed moment uitkiest. We hoeven niet lang te wachten op uitsluitsel, want Xbox gaat morgen tijdens een nieuwe Developer_Direct onder meer de game van Ninja Theory in de spotlight zetten.

“The Xbox Games Showcase which aired live back in June 2023, gave out a release window for Hellblade 2 after a substantial period of wait, but now, sources close to me have revealed that the game has a set release date of May 21, 2024. Due to the matter of the informant’s anonymity, I cannot disclose the source’s origin, but the information is reliable enough to be talked about ahead of time.”