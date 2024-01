Hoewel Destiny al dik een decennium oud is, ontbreekt tot op heden de optie om het uiterlijk van je personages aan te passen. Natuurlijk kan je met armor en diens ornamenten een mooie verschijnen creëren, maar als je het gezicht/lichaam van je personage al een lange tijd zat bent, dan kan je daar niks mee afgezien van een nieuw personage aanmaken.

Dat gaat veranderen, want Bungie heeft aangekondigd dat ze werken aan een optie om een aantal dingen aan te passen. Deze functie zal voor de release van The Final Shape toegevoegd worden, al is er nog geen specifieke datum genoemd.

De opties tot aanpassen lopen uiteen van lichaamstype tot het haar en van het gezicht tot markeringen. Het enige wat niet aan te passen zal zijn, is het ras van je personage.

Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat er op 30 januari een andere update komt die eindelijk voor een ophoging van de Glimmer cap zal zorgen. De max staat momenteel op 250.000 en dit zal opgehoogd worden naar 500.000 Glimmer.