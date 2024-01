Nu de release van Suicide Squad: Kill the Justice League om de hoek staat, vliegen de beelden en informatie ons om de oren. Rocksteady Studios zelf was eerder al begonnen met de Insider videoreeks, waarmee ze verschillende aspecten van de gameplay, wereld en meer uitlichten.

Inmiddels is de derde episode verschenen en die laat zien dat onder andere Joker speelbaar zal zijn in de game. Het gaat hier dan niet om de oorspronkelijke Joker, maar de Elseworld versie. Dit maakt Joker nog steeds Joker, maar dan wel net wat anders dan hoe we hem eigenlijk kennen.

Je ziet hem in actie in de onderstaande video en ondertussen krijg je een hoop nieuwe beelden te zien én veel nieuwe informatie te horen. De game krijgt namelijk vier seizoenen en elk seizoen bevat een vrij te spelen personage. In het eerste seizoen zal dit The Joker zijn, dit seizoen gaat in maart van start.

De game is vanaf 2 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.