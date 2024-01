Volgende week is het dan eindelijk zo ver. De langverwachte remake van Persona 3, Persona 3 Reload, is dan eindelijk verkrijgbaar. Het gaat er hevig aan toe wat betreft grote releases in het begin van 2024, dus om er voor te zorgen dat je Persona 3 Reload niet vergeet heeft ontwikkelaar ATLUS een live action trailer uitgebracht.

In de trailer zien we acteur Aidan Gallagher door verschillende locaties uit Persona 3 Reload lopen, alvorens de trailer afsluit met een korte reel van Persona 3 Reload gameplay.

Persona 3 Reload is vanaf 2 februari beschikbaar voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 en pc. Het spel zal ook gelijk op de release beschikbaar zijn via Game Pass.