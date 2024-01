Tekken 8 is nog maar een dagje van ons verwijderd, maar dat weerhoudt Bandai Namco er niet van om nog maar eens een trailer naar buiten te brengen. In de afgelopen periode stonden diverse personages al centraal in hun eigen trailers en dat is nu opnieuw het geval. Dit is mogelijk wel de laatste trailer waarin een personage centraal staat voordat de game in de schappen ligt.

In deze trailer krijgen we een eerste beeld van het alter ego van Jin Kazama. Hij heeft een nieuwe look en ziet er ook gelijk een stuk kwaadaardiger uit. Met zwarte vleugels, klauwen en de vaardigheid om lasers vanuit zijn voorhoofd te schieten, doet hij zijn bijnaam ‘Devil Jin’ eer aan. Hieronder kan je Devil Jin in volle glorie bekijken!